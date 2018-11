O vereador de Eldorado, José Anacleto da Silva (MDB), morreu em um acidente na quarta-feira (14) no Km 70, da BR-163, próximo a Itaquirai.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , José Anacleto teria invadido a pista contrária e colidido contra um caminhão. Com o impacto, o parlamentar morreu na hora. A sobrinha do vereador, uma jovem de 22 anos, também estava no veículo e sofreu apenas ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

O vereador voltava de Paranhos onde participou de reunião com prefeitos do Consórcio Intermunicipal da Região Sul (Conesul).

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Eldorado emitiram nota de pesar pela morte do parlamentar. O vereador tinha 69 anos e era segundo-secretário da Câmara. Em 2019, estava cotado para assumir a vice-presidência da Casa de Leis.