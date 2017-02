Vereador Otávio Trad é escolhido presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação

O vereador Otávio Trad (PTB) foi escolhido para ser o presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Campo Grande. A Câmara possui, na atual legislatura, 19 comissões permanentes e a definição dos integrantes de cada uma das comissões aconteceu durante sessão ordinária nesta terça-feira (21). Também fazem parte da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final os vereadores: Odilon de Oliveira (PDT) - vice-presidente; André Salineiro (PSDB) – membro; Dr. Livio (PSDB) – membro e William Maksoud (PMN) – membro.

Durante primeiro mandato, o vereador foi presidente e vice-presidente da Comissão, e mais uma vez teve seu trabalho reconhecido pelos parlamentares ao ser escolhido para presidi-la nos próximos dois anos. “A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final realiza trabalho de análise de todos os projetos que pautam a Casa tanto do Legislativo quanto do Executivo. É uma das comissões mais técnicas, por isso temos que escolher seus membros de acordo com essas qualidades. E não poderia ter sido melhor. Os vereadores que compõem a comissão entendem de direito e vão fazer da comissão um ícone de legalidade e transparência da Câmara Municipal.”

Conforme regimento interno da Câmara Municipal de Campo Grande compete à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final “manifestar-se em todas as proposições que tramitem na Casa quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental”.

Otávio Trad também foi escolhido vice-presidente da Comissão Permanente de Controle da Eficácia Legislativa e membro da Comissão Permanente de Segurança Pública da qual já foi presidente em seu primeiro mandato.