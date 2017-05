Vídeo: Vereador pede apoio da população em impeachment de Reinaldo

O vereador Vinícius Siqueira (DEM), postou um vídeo em sua página no Facebook, que também se espalhou em grupos de Whatsapp, onde pede a ajuda da população para pressionar os deputados estaduais no pedido de impeachment do governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

O pedido para retirar o governador do poder foi feito na manhã desta segunda-feira (22) na Assembleia Legislativa, pelo vereador, baseado na delação de um dos donos da JBS, Wesley Batista. No vídeo, Vinícius pede o apoio da população.

“Bom dia eu acabo de protocolar um denúncia por crime de responsabilidade contra o governador, Reinaldo Azambuja, pelas denúncias que acompanhamos nesse final de semana”, diz um dos trechos do vídeo. Ele pediu que todos compartilhassem as imagens.

Até agora o pedido de apoio aos internautas, em seu Facebook, rendeu 864 compartilhamentos e 14 mil visualizações.

Delação

No depoimento oficial para o acordo de delação premiada no dia 4 de maio de 2017, um dos donos da JBS, Wesley Batista, citou o atual governador, Reinaldo Azambuja, e revelou suposto esquema de corrupção envolvendo pagamentos de propina em troca de redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

De acordo com Wesley o esquema começou durante o governo Zeca em 2003 e durou até o ano passado, já no governo de Reinaldo Azambuja. “Começou com ele [Zeca] esse esquema conosco de acerto de pagamento de propina em troca de redução de pagamento de ICMS no estado. Isso era com o Joesley na época” conta Wesley.

