Vereador realiza segunda reunião sobre turismo de eventos

O vereador João César Mattogrosso (PSDB) realiza na próxima segunda-feira (19) mais uma reunião com órgãos de fiscalização e empresários de bares e casas de shows de Campo Grande. O encontro será às 14h, no Plenarinho Edroim Reverdito, da Câmara Municipal.

O objetivo é finalizar as discussões sobre o tema e sair com um consenso das melhorias necessárias para propor mudanças na legislação municipal. João César Mattogrosso quer fazer ainda um amplo debate do assunto em audiência pública, antes de levar um projeto de lei ao plenário.

Atualmente, o regramento tem impedido a realização de grandes shows e eventos na Capital. Por isso, a cidade deixou de ser um atrativo para empresários, que estão buscando outros municípios para promover suas atrações.

Além de perder opções de lazer para a população, a economia deixa de ganhar em mão de obra, hotelaria e movimentação no comércio. Também serão debatidos o excesso de burocracia e as dificuldades para conseguir alvarás com os órgãos de controle.

Foram convidados os secretários municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Marcos da Fonseca; de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia e Agronegócio, Luiz Fernando Buainain; de Cultura e Turismo, Nilde Brun e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito , Janine de Lima Bruno.

Ainda devem comparecer o presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Juliano Battistel Kamm Wertheimer, representantes do Corpo de Bombeiros, da Delegacia Geral da Polícia Civil e demais empresários do setor.