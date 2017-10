Vereadora cobra limpeza e ativação do chafariz da Praça Ary Coelho

A vereadora Enfermeira Cida Amaral solicitou a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) que seja feita a limpeza e a ativação do chafariz da Praça Ary Coelho, em Campo Grande.

Ele já foi ponto turístico e cultural do município, e agora está sem funcionar desde mês de abril deste ano.

As pessoas que frequentam a praça reclamam da sujeira e também do mau cheiro que vem do chafariz devido à falta de manutenção. A praça se trata de um cartão-postal de Campo Grande, portanto, é necessário que seja feita com urgência a limpeza e que a fonte luminosa possa ser resgatada.

“A Praça Ary Coelho é tradicionalmente um ponto de encontro dos campo-grandenses, principalmente dos idosos. Um lugar que sempre recebeu as pessoas para tirarem fotos e agora com o chafariz abandonado, não há quem passe perto. A praça precisa de mais cuidado”, explica a vereadora.

Revitalização

Em 2012, a Praça Ary Coelho passou por um processo de revitalização e inclusive o chafariz central, que na época recebeu 120 lâmpadas de led e refletia cores diferenciadas. Mas em pouco tempo isso acabou se perdendo.

Na época, a Praça recebeu novo calçamento, grades e reformas no banheiro. A praça integra o Propam (Programa de Parceria Municipal), mas até o momento nenhuma empresa manifestou interesse em administrar o espaço público.