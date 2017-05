A vereadora de Tacuru, Daiana Pedrotti, 35 anos, que também é candidata a vice-prefeita da cidade, teve o carro que estava atingido por quatro disparos de arma de fogo na noite de domingo (28).

O suposto atentado teria ocorrido logo após a Daiana participar de um comício na Aldeia Jaguapiré. A candidata estava chegando no sítio onde mora, no assentamento rural São Jorge, quando sofreu o ataque.

O carro que ela estava era um Corola, e junto com ela estava uma assessora, nenhuma delas se feriram.

O caso foi registado na Delegacia de Polícia Civil de Tacuru como "disparo de arma de fogo". A polícia trabalha no caso.

Eleição suplementar

Desde o início do ano quem comanda a cidade, interinamente, é o presidente da câmara municipal, Paulo Mello (PP). A eleição suplementar em que concorre Daiana acontece devido ao indeferimento do pedido de candidatura da chapa encabeçada por Claudio Rocha Barcelos, o Dr. Claudio (PR). Ele teve 2.737 votos.

Claudio teve o registro negado, mas seguiu no pleito pois tinha recurso em tramitação. Porém, decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) posterior às eleições tornou definitivo o indeferimento. Com isso, os votos foram anulados, sendo marcado uma nova eleição.

Atualmente, Tacuru conta com 7.118 eleitores. A votação esta marcado para o próximo domingo (04). Concorrem Paulo Sérgio Lopes de Melo (PP), com Daiana Neres de Souza Pedrotti (PtdoB) para vice; e Carlos Alberto Pelegrini (PMDB), com Dr. Marcelo Veterinário (PMDB), vice.