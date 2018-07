Vereadora e família sofrem acidente e carro fica destruído

A família da vereadora Regiane Camargo (PPS) de Novo Horizonte do Sul saiu ilesa de um acidente no inicio da tarde desta sexta-feira (20), logo depois de Fátima do Sul. O veiculo ficou completamente destruído.

De acordo com informações do site Vale MS News, Regiane Camargo, que esta grávida de gêmeos, estava indo ao médico na cidade de Dourados, quando seu esposo saiu para ultrapassar dois veículos, um deles também saiu para ultrapassar e fechou o carro em que estava a vereadora, que rodou na pista e bateu em outro veículo. O conduto do veiculo que saiu para ultrapassar sem tomar o cuidado necessário fugiu do local do acidente sem prestar socorro.

A equipe do Corpo de Bombeiro de Fátima do Sul foi acionada encaminhou a vereadora e sua filha para o hospital. Mãe e filha não sofreram ferimentos a não ser o susto. Todos os ocupantes do veículo estava com sinto de segurança.