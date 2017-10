Vereadora quer melhorias em campo de futebol do Bairro Oliveira

Por tratar de uma reivindicação dos moradores, a vereadora Enfermeira Cida Amaral solicitou a Prefeitura para que seja feito o conserto dos alambrados e a colocação de bancos no vestiário e a fixação das traves do campo de futebol do Bairro Oliveira III, região oeste, de Campo Grande. O campo está localizado na Avenida das Mansões, considerado ponto de lazer e recreação de quem mora na região.

Segundo a moradora Gilcelia Ribeiro, o lugar é bastante frequentado e tornou-se ponto de encontro dos esportistas. Cida destaca que a proteção ao gramado é de suma importância, já que há treinos que são realizados à tarde. "Questão de segurança, comprometimento e incentivo ao esporte e à saúde", afirma a parlamentar.

A vereadora apresentou outras indicações para a região do Oliveira, entre eles, estão a terminação da construção da Unidade Básica de Saúde e do Centro de Educação Infantil. Trata-se de pedidos da população em virtude de que no bairro não tem unidade de pronto atendimento de saúde, e a comunidade tem que se deslocar até postos de saúde de outros bairros, quando precisam de atendimento médico. Na região também não há vagas o suficiente para pais de crianças com até 5 anos.