Vereadores apresentam balanço dos trabalhos realizados em 2017

Na última sessão ordinária de 2017 realizada na manhã desta quinta-feira (21), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha, apresentou o relatório dos trabalhos legislativos.

Nas 77 sessões ordinárias realizadas, 61 pessoas da sociedade civil organizada usaram a Tribuna para discutir e apresentar temas relevantes para a sociedade, mais de 200 Projetos de Lei foram aprovados, sendo mais de 70 projetos de autoria da Prefeitura. “Esse trabalho é resultado do bom relacionamento do Poder Legislativo e do Poder Executivo em prol do desenvolvimento da cidade”, destacou o presidente da Casa.

Foram mais de 40 mil indicações encaminhadas para Prefeitura solicitando melhorias para Campo Grande o que segundo o presidente é recorde histórico.

45 Audiências Públicas foram realizadas para debater questões como prevenção de doenças, mobilidade urbana, serviços de água e esgoto, dentre outras.