Vereadores criam comissão para acompanhar caso Omep e Seleta

Com os problemas que estão acontecendo com o rompimento do contrato da Prefeitura com a OMEP e Seleta, os vereadores que assumiram o cargo neste domingo (1) criaram já na sessão extraordinária uma comissão para tratar dos assuntos referentes às duas entidades. A questão que já está na justiça deixou milhares de pessoas sem salários e sem empregos.

Com isso, já foi publicada em Diário Oficial a comissão que cuidará de "perto" os desligamentos dos funcionários e não pagamento dos seus salários.

A comissão foi sugerida pelo vereador Valdir Gomes (PP) que retornou à Casa de Leis após 16 anos longe, que será o presidente. Na relatoria ficará o vereador Fritz (PSD), e a comissão será composta pelas vereadoras Dharleng Campos (PP) e Enfermeira Cida (PTN), além de Chico Veterinário (PSB), Lucas de Lima (SD), Ayrton Araújo (PT), Pastor Jeremias Flores (PT do B) e Papy (SD).

A reportagem tentou contato com a presidente do Senalba, sindicato responsável pela categoria, porém não foi possível. A primeira reunião da comissão está marcada para estar terça-feira às 9h na Câmara Municipal.