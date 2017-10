Vereadores homenageiam comerciantes em solenidade nesta quarta-feira

Vereadores homenageiam comerciantes em solenidade nesta quarta-feiraOs vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (18), às 19 horas, Sessão Solene em comemoração ao Dia do Comerciante.

A data foi instituída por meio da Resolução nº 1.133/11 e da Lei nº 4.849/10, de autoria do vereador Carlão.

O Dia do Comerciante é comemorado no dia 15 de outubro de cada ano, como reconhecimento do valor dos empresários para a sociedade e a economia do Município de Campo Grande.

Confira a lista dos homenageados:

Ademir Santana - Raphael Bertozzi e Amarildo de Oliveira

Ayrton Araújo do PT - Ivanildo Nóbrega dos Santos e Edisom Ribeiro de Almeida

Betinho - Marcos Antônio Lemes Maidana e Roseley Flávio de Macedo

Carlão - Jeferson Ferreira Sandin e Jesus Lemos Gonzaga

Cazuza - Tania Fidalgo Correa Mazzini e Cristiano Oliveira da Silva

Chiquinho Telles - Manoel Pires Filho e Luiz Antonio da Fonseca

Delegado Wellington - Gustavo Cesar Gomes Helney e Rodrigo Barbosa De Oliveira

Dharleng Campos - José Antonio Avesani e Vanessa Roher Coin

Dr. Lívio - Rodrigo Rocha eFrancisco Rodrigues Coelho Junior

Dr. Loester - Helio Carlos Nantes e Cacildo Bento de Oliveira Saravy

Dr. Wilson Sami - Samir Nammoura e Marilda Soares de Almeida Ramos

Eduardo Romero - Kimberly Alves da Cunha e Maria Aparecida Pereira

Enfermeira Cida Amaral - Luiz Sebastião Ribeiro e Valdecir Dias Paganotti

Fritz - Mariza Ávila - José João Di Martini

Gilmar da Cruz - Gilson da Silva e Daniel de Almeida Torres

João Cesar Mattogrosso - Carlos Alberto Tavares Oliva e Jeannicy Cristina Arruda Rocha

Junior Longo - Marcia Cecilia Ramos Ferreira e Clebes Carlos de Araujo

Lucas de Lima - Elaine Cassia Pereira de Oliveira e Sérgio Lopes De Souza

Otávio Trad - Rafael Massami Brum Kogawa e Nathália Albaneze Anache

Papy - Emival Rodrigues da Silva e Tiago Moslaves Albuquerque

Pr. Jeremias Flores - Dulcelina Pereira Nantes e Marcílio Rodrigues Da Silva

Valdir Gomes - Durvalino Cava e Rocha Lanche e Conveniência

Veterinário Francisco - Rosenaldo Braga Rosa e Valter Gomes Sandim

William Maksoud - Mario Mitsuo Sakamoto e Valdeir Leite Porto