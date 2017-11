Vereadores homenageiam profissionais da saúde com medalhas nesta quarta

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (8), às 19 horas, Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa Dr. William Maksoud, em comemoração ao Dia do Médico.

A data foi instituída na Casa de Leis por meio da Resolução nº 1.221/16, como forma de reconhecimento aos profissionais da saúde.

O Dia do Médico é comemorado anualmente no dia 18 de outubro, em homenagem a São Lucas. Lucas foi um dos quatro evangelistas do Novo Testamento. Lucas era médico, razão por que se decidiu homenagear os profissionais com o mesmo dia do Santo.

Na ocasião, os homenageados serão agraciados com a Medalha Legislativa que leva o nome do médico William Maksoud, nascido aos 28 de agosto do ano de 1922 na cidade de Aquidauana. Trabalhou como clínico-geral anestesista e finalmente optou por Ginecologia e Obstetrícia, e iniciou seus trabalhos na prefeitura de Campo Grande. Em 1956 foi instalado o SAMDU, onde Dr. William trabalhou, e ao longo do seu trabalho tornou-se diretor do principal serviço ambulatorial de urgência da cidade. Trabalhou também na Maternidade da Cândido Mariano. Falecendo no dia 22 de Agosto de 1986.

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiuka Park.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana - Agne Chiquim Bochi Brites e Alex Yuzo Bueno Kanomata

Ayrton Araújo do PT - Wagner Pires de Oliveira e Ronaldo de Souza Costa

Betinho - Jorge Barros Weber e Ivan Luiz Gayoso

Carlão - Nelson Barbosa Tavares Filho e Fabrício Colacino Silva

Cazuza - Ricardo Buainain Bomussa e Debora Marchetti Chaves Thomaz

Chiquinho Telles - José Jeronimo Pires de Almeida Assis e Heitor Soares De Souza

Delegado Wellington - Roberto Vieccili Basso e Carlos Eduardo Trindade Amaral

Dharleng Campos - Eliana Patrícia Maldonado Pires e Nubía Morais Carneiro

Dr. Antonio Cruz - José Tannous e Francielze Almeida Rosa

Dr. Lívio - Alyrio Henrique Da Costa e Mauricio Antonio Pompilio

Dr. Loester - Ana Paula de Castro Morbi e Luiza Alves de Oliveira

Dr. Wilson Sami - Antonio Adonis Mourao e Orcidney Aparecido Bissoli

Eduardo Romero - Maristela Vargas Peixoto e João Antonio Pereira Mateus

Enfermeira Cida Amaral - Marcio Eduardo de Souza Pereira e Milce Aparecida Eloy Silva

Fritz - Railson Valero Lucin e Rosimeire Fernandes Arias Lima

Gilmar da Cruz - André Luis De Souza Grava e Walter Luiz Curty

João Cesar Mattogrosso - José Eduardo Cury

Junior Longo - Juliane Chaia Dionizio e Carolina Ribeiro de Miranda

Lucas De Lima - Andressa Godoy Guzzela e Francisco Gomes Rodrigues

Odilon De Oliveira - Adriano Augusto Lyrio de Oliveira e Halysson Yoshinari

Otávio Trad - Sandra Helena Gonsalves de Andrade e Marcela Lopes Muniz de Andrade

Papy - Gleison Camaroni de Camargo e Aparecida de Fátima Duran Cruz Martins de Souza

Pr. Jeremias Flores - Selma Guimarães Ferreira Medeiros e José Fábio Almiro da Silva

Prof. João Rocha - Marco Antônio Rizza e Nilson Moro

Valdir Gomes - Thiago Alonso Domingos e Edgard Augusto Anderson Nasser

Veterinário Francisco - Marcelo Luiz Brandão Vilela e Alan da Rosa Pithan

Vinicius Siqueira - Gustavo Ribeiro Falcão

William Maksoud - Thiago José Maksoud Machado e Valdemario Rodrigues Júnior

Câmara Municipal

Izabela Guimarães Falcão Alves

Ludslay Delmondes Cação

André Ferreira de Brito

Liliam Maria Maksoud Gonçalves

Nelson Eduardo Melke

Helio Mandetta

Patrick Costa Vieira

Luiz Alberto Ovando

Vadis Inácio Pelizza

José Carlos Rosa Pires de Souza

José Eduardo Silveira dos Santos

Paulo Henrique Vendas Vilalba