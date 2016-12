Vereadores revogam lei que aumentaria salário

Conforme adiantado pela reportagem do JD1 Notícias, a votação que aconteceu na Câmara Municipal foi do projeto de revogação do aumento de salário que havia sido aprovado em 18 de dezembro de 2014. Com isso, os salários dos vereadores, do Prefeito, vice-prefeita e secretários não terá aumento e continuará com o mesmo valor.

“Por entendimento dos vereadores, considerando a situação do país e da nossa cidade especificamente e por solicitação do prefeito eleito, o entendimento foi por revogar a lei, porque já estava garantido por Lei Constitucional, e havia sido sancionado em janeiro de 2015, então entendemos que o momento é de redução de despesas, e não aumento”, explicou o presidente João Rocha.

A economia segundo apurado pela reportagem, será de aproximadamente R$ 32 milhões por ano. Apesar da conclamação pela internet e redes sociais, a sessão foi sem tumulto e com poucas pessoas acompanhando.



Projeto havia sido votado em 2014

O projeto na verdade, que previa o reajuste de até 26,3% nos salários dos vereadores, do prefeito e dos secretários municipais foi votado em 18 de dezembro de 2014, quando em um grande bloco para limpar a pauta o projeto foi um dos discutidos.

O reajuste entraria em vigor em 1º de janeiro de 2017, e com isso o vencimento do prefeito iria para R$ 25,7 mil, dos vereadores passaria de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil. O subsídio dos secretários também seria 26,3% maior, subindo de R$ 8,5 mil para R$ 10,7 mil. Os vereadores, no entanto, entraram num consenso e decidiram pela revogação do projeto.

A sessão por ser extraordinária teve apenas a votação dos dois projetos pautados.