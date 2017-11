Vereadores se reúnem com presidente da Santa Casa

A comissão especial que acompanha a execução dos contratos de prestação de serviços firmados entre a prefeitura e a Associação Beneficente de Campo Grande, responsável por manter a Santa Casa, presidida pelo vereador Lucas de Lima esteve na tarde da última sexta-feira, dia 17 de novembro, conversando com o presidente da instituição Esacheu Cipriano Nascimento.

Os vereadores da comissão queriam saber do presidente a respeito da real situação em que se encontra a Santa Casa, referência em todo estado. Além disso também foram solicitar acesso aos documentos necessários para o trabalho da comissão especial.

A comissão especial que acompanha a situação dos contratos da prefeitura com a Santa Casa é presidida pelo vereador Lucas de Lima e conta com a relatoria do vereador delegado Wellington. Também fazem parte dessa comissão o vereador Cazuza Ailton Araújo e Doutor Wilson Sami.