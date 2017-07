Vereadores vão a Reinaldo pra destravar PAC

Em reunião com os vereadores de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (6), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) se comprometeu a priorizar a demanda apresentada pela Câmara Municipal.

Na reunião, realizada na sede da Governadoria, foi entregue um Ofício assinado por todos os vereadores, pediram ajuda do Governo do Estado para destravar cerca de R$ 400 milhões em obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), que aguardam a liberação de recursos de contrapartida para serem iniciadas ou retomadas. Azambuja se comprometeu a priorizar o pleito apresentado pelo Legislativo campo-grandense.

“Essa reunião mostra a importância de trabalharmos todos por essa unidade em prol de Campo Grande, buscando essa possibilidade de contrapartida de investimento de infraestrutura totalizando quase R$ 400 milhões. Podem ter certeza que esse pleito vai ter prioridade”, destacou o governador.

Azambuja ainda explicou que o Ministério das Cidades irá se posicionar nos próximos dias, “vamos ter a realidade do que vai acontecer e é possível fazer”.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha, destacou que a iniciativa inédita dos parlamentares visa unir forças em prol de Campo Grande, com objetivo de destravar obras importantes do PAC e tão aguardadas pela população. “Tomamos essa iniciativa pela responsabilidade que temos para com o município e a cidade. Fizemos esse gesto, de visitar o governador e buscar o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura, cujo relacionamento é extremamente saudável”.

O governador ainda ressaltou a representatividade da Câmara. “Um pleito do legislativo é porque é um pleito do cidadão, pois o Legislativo é a caixa de ressonância da cidade toda. Aqui nessa reunião tem representação de toda cidade e, inclusive, da área rural", afirmou Reinado Azambuja.

João Rocha ainda falou sobre o momento de crise da economia. “Essa união é muito importante nesse momento difícil de crise financeira, quem ganha com isso é a população de Campo Grande”, afirmou João Rocha.

O investimento será usado em 21 obras, sendo elas: infraestrutura na região do Bálsamo, Segredo e Taquaral, manejo de águas pluviais do Anhanduí e pavimentação dos bairros Nova Lima, Atlântico Sul, São Francisco, Bellinate, Jardim Seminário, Mata do Jacinto, Sírio Libanês e Vila Nasser.