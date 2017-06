Verificar cadastro do bolsa-família é importante para corrigir injustiças, diz Marquinhos

Após solicitação do Ministério Público Federal (MPF), a Prefeitura de Campo Grande realizou auditoria para verificar informações de beneficiários do Bolsa Família. Ao todo foram apuradas 3.583 denúncias, destas 1.217 cadastros foram atualizados. Outros 2.605 já não eram beneficiários e foram identificados que 228 famílias residem em outros municípios.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a ação é importante por corrigir injustiças. “Se há algo que incomoda nesta vida é a injustiça. E como pode no meio de algumas pessoas ter um número tão grande de famílias que recebiam o beneficio sem necessidade para isso, enquanto outras que precisam não conseguem. Dos beneficiários cortados, minoria buscou a secretaria, provando que as pessoas sabiam que estavam irregulares”, afirmou.

O balanço da auditoria que visitou 3.555 famílias foi apresentado na última sexta-feira (2), pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O pedido de verificação ainda se deve a uma ação maior do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), que realizou cruzamento de dados do Programa Bolsa Família no ano de 2016 e encontrou inconsistências nas informações de diversos cadastros.

A secretária municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, enfatizou que o trabalho feito pela equipe da SAS atingiu a meta estabelecida no prazo estipulado. “Isso foi um grande desafio para nós. Mas, cumprimos a determinação do MP com mérito. Por meio da superintendência da Proteção Social Básica foi desenvolvido estratégias para atender toda a demanda e a equipe se manteve empenhada em toda a jornada trazendo esse excelente resultado”, afirmou.

Bolsa Família

O Programa Bolsa Família (PBF) consiste em um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de maio de 2017, 25.509 famílias, representando uma cobertura de 86,4 % da estimativa de famílias pobres no município.

Já o Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais.