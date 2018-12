Era por volta das 11h de domingo (2), quando o vereador Francisco Gonçalves de Carvalho, 64 anos, sofreu um acidente de trânsito depois de passal mal enquanto trafegava na avenida Euler de Azevedo com a Tamandaré, no bairro São Francisco, na capital.

Veterinário Francisco como é conhecido, estava a caminho de sua clínica localizada no Jardim América, quando sofreu uma espécie de vertigem e colidiu em outro carro ainda na pista. Ele bateu a cabeça e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) leve.

O parlamentar foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Campo Grande onde permanece em observação. Aparentemente Francisco que é diabético teve uma queda de glicemia.

Em contato com a assessoria de comunicação do hospital, foi informado que o vereador está consciente e orientado. Ele permanece internado em observação pela neurocirurgia do local, mas nenhuma cirurgia foi indicada. Ele passa por exames para investigação e avaliação do caso e deve continuar em observação.