Véspera de feriado será de tempo instável e queda nas temperaturas

O dia amanheceu com o céu parcialmente nublado nesta quinta-feira (13), véspera do feriado de Páscoa, em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. A previsão é de pancadas de chuva isoladas. Na Capital o dia amanheceu com os termômetros marcando 19°C.

As temperaturas mínimas caem e as temperaturas máximas registram pequeno aumento. Em Campo Grande a temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 15°C e máxima pode chegar a 34°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a frente fria começa a se desconfigurar, mas ainda persiste alguma convergência sobre o centro-norte do estado, onde haverá pancadas isoladas de chuva.