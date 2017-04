Véspera de feriado tem alerta de tempestade em Mato Grosso do Sul

O dia amanheceu com o tempo nublado nesta quinta-feira (20), véspera de feriado, em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Na Capital os termômetros marcavam 21°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) hoje, à noite, as instabilidades ganham força no sudoeste do MS, onde há risco aumentado de chuvas intensas. O Inmet ainda avisa sobre o risco de tempestades nas regiões noroeste e sudeste do Estado.

As temperaturas caem em todo o estado, a mínima prevista em MS é de 13°C e a máxima pode chegar a 30°C. Na Capital a temperatura mínima de 18°C e máxima de 25°C, com umidade relativa do ar entre 80% e 95%.