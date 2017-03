O anúncio foi feito por meio de sua página pessoal no Facebook

O veterinário e também professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) André Luiz Fonseca anunciou na tarde desta segunda-feira (20) que não assumirá mais a direção do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). O anúncio foi feito por ele em sua página pessoal no Facebook.

De acordo com a publicação, o motivo que o impede de ocupar a vaga é o fato da Prefeitura Municipal de Campo Grande e a UFMS não terem entrado em acordo com relação a cedência de André Luiz, que também é professor na universidade, para o Centro de Controle de Zoonoses.

Várias pessoas comentaram a publicação com palavras de consolo e ânimo a André Luiz. “Que triste noticia, mas continue sua luta em prol dos animais, estaremos sempre lhe apoiando no que for possível”, diz um dos comentários.

O veterinário segue dizendo que lamenta o fato de não ter a oportunidade de colocar em prática o que planejava, mas que continuará fazendo o que já faz.

“Lamento muito que não tenhamos mais oportunidade de trabalharmos como desejávamos, mas continuamos acreditando sempre na saberia de Deus e que coisas boas sempre estarão por acontecer. Vamos tocar o barco para frente e continuar fazendo o que sempre fizemos, acreditando que tudo tem a sua melhor hora”, desabafa.

Em nota a Prefeitura de Campo Grande informou por meio de sua assessoria de comunicação que o novo nome cotado para a cadeira de direção do CCZ já está sendo definido e em breve será divulgado.