Veterinários do programa de controle de brucelose devem fazer o recadastramento

Os médicos veterinários habilitados no Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), têm até a próxima terça-feira (31), para realizaram o recadastramento no Estadual Agropecuário da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro). A participação dos profissionais é obrigatória e o alerta é feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O recadastramento dos veterinários será feito mediante preenchimento obrigatório de ficha cadastral e fiscalização da infraestrutura e ambiente da sala de exames, materiais e todos os equipamentos para realização do diagnóstico de brucelose e tuberculose. Vai ser analisado ainda, se o profissional compartilha material e infraestrutura conforme a legislação vigente.

A finalidade da decisão é consolidar e atualizar as informações pertinentes aos profissionais que se dedicam para a formação de um cadastro sólido, que descreva o perfil do profissional e sua área de atuação. Como o recadastramento é obrigatório, o não atendimento da convocação pode sujeita-los a sansões.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Defesa Sanitária Animal da Iagro, no número (67) 3901-2704 ou no Serviço de Saúde Animal, no número (67) 3041-9395.