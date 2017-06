Viação São Luiz terá que pagar R$ 18 mil à irmã de homem atropelado

A Viação São Luis terá que pagar R$18 mil de indenização à Reginalda da Silva Soares, irmã da vítima de um acidente fatal, causado pela condutora de um ônibus de transporte coletivo da empresa.

O fato aconteceu em 2 de dezembro de 2011, quando a vítima andava pela calçada quando foi atingido pelo ônibus que estava desgovernado. O homem morreu na hora. Reginalda sustentou que a morte trágica trouxe profundo sentimento de dor e pesar. A irmã da vítima o pagamento de danos morais e pensão por morte.

A empresa alegou que, embora haja medidas de segurança para casas de acidente, a empresa tem o aparato de seguro. Já a seguradora afirmou que a culpa deveria cair sobre a motorista.

Mesmo com a tese da empresa e da asseguradora, o juiz Renato Liberali afirmou que não há qualquer elemento que caracterize que a culpa do acidente tenha sido da vítima, reconhecendo o dever de indenizar.

A seguradora deverá arcar com a parcela do valor da indenização de acordo com o que prevê o contrato de seguro firmado com a empresa.