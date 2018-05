Viatura do Exército tem pane em favela e militares fogem a pé no Rio

Dois militares do Exército tiveram que fugir a pé depois de serem abordados por criminosos do Complexo da Maré na noite de ontem (17). De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), o incidente ocorreu por volta das 20h30 depois que a viatura da Força Armada onde estavam sofreu uma pane, na Linha Vermelha, na altura da comunidade da Vila do João, que integra o complexo de favelas.

O motorista e o passageiro usavam trajes civis por estarem voltando de uma viagem a serviço. Quando eles foram abordados de surpresa pelos criminosos, conseguiram fugir da situação, a pé.

Ao encontrarem policiais que patrulhavam a região, os militares relataram o ocorrido. Os PMs localizaram o carro e conseguiram recuperar todos os pertences dos ocupantes do veículo. Ninguém ficou ferido na ocorrência.