Viatura é encontrada pegando fogo em delegacia

Uma viatura da Polícia Civil foi encontrada totalmente em chamas na madrugada deste sábado (9), na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), em Nova Andradina.

Segundo o site Nova News, um galão com resquícios de álcool foi encontrado no local o que atesta a tese de um incêndio criminoso. Garrafas de cerveja também foram deixadas no local.

A parte dianteira do motor do Renault Sandero foi destruída no incêndio que foi contido a tempo, pela guarnição do Corpo de Bombeiros.

O caso está sendo investigado.