O vice-prefeito recém empossado de Miracatu, no interior de São Paulo, Joaquim Policarpo (PSDB), de 54 anos, foi internado em estado grave no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua, em Pariquera-Açu, após ser atropelado por um trator enquanto fazia uma vistoria no município.

De acordo com o prefeito Ezigomar (PSDB), o acidente ocorreu nesta sexta-feira (6), quando Policarpo vistoriava a manutenção de uma estrada rural de Miracatu no bairro Pedro Barros. Um funcionário público da prefeitura dirigia o trator quando acabou perdendo o controle e caiu em uma ribanceira.

Policarpo estava a pé, com outras pessoas, quando o trator, desgovernado, acabou caindo em cima dele. O serviço de resgate foi acionado imediatamente e o vice-prefeito foi levado, com graves ferimentos, para o hospital de Pariquera-Açu, cidade que fica a aproximadamente 80 quilômetros de distância do local do acidente.

O atual prefeito da cidade acompanhou familiares da vítima até o Hospital de Pariquera-Açu. De acordo com informações do hospital enviadas ao G1, o estado de saúde de Policarpo é grave. "Segundo a equipe médica, temos que esperar as próximas 48 horas. Agradeço as mensagens e orações. Estamos confiantes", disse Ezigomar.

Perfil

Ezigomar e Joaquim Policarpo disputaram as eleições do ano passado pelo PSDB. Eles foram eleitos com 44,34% dos votos válidos, vencendo outros dois candidatos que buscavam o executivo da cidade. Policarpo nasceu no dia 22 de dezembro de 1961, em Peçanha (MG), e atua no Vale do Ribeira como empresário.