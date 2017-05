Vídeo: Adolescente é espancada até desmaiar em Nova Alvorada do Sul

A polícia vai investigar quem fez as imagens; responsável pode ser indiciado por omissão

As imagens de um vídeo que circula nas redes sociais e mostra duas adolescentes brigando até uma delas desmaiar foram gravadas em Nova Alvorada do Sul, cidade 120 km de Campo Grande.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil local. De acordo com o site Nova Alvorada News, as imagens chegaram a delegacia por meio de uma denúncia e as duas adolescentes foram identificadas.

O delegado responsável pelo caso, Roberto Faria, informou que foi instaurado um procedimento investigatório para identificar quem estava filmando a briga e se existiam outras pessoas próximas. “Essas pessoas podem ser indiciadas e responsabilizadas criminalmente por essa omissão”.

Faria ainda destacou a gravidade da briga. “Uma barbaridade dessa não pode passar despercebida, vamos intimar os pais dessas adolescentes e vamos apurar”, relatou. O Conselho Tutelar também irá acompanhar o caso. O que motivou a briga não foi não foi informado.

