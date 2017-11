Vídeo: adolescentes morrem afogados em lagoa

Taylon Rodrigo Altiere, 11 anos e um adolescente de 14 anos identificado apenas como Gabriel, morreram afogados no domingo (12), em uma lagoa de contenção fluvial em Chapadão do Sul.

De acordo com informações apuradas pelo site Jovem Sul News, correram boatos na cidade de que uma criança teria se afogado no local, logo quando soube do fato, Leandro Gonçalves da Silva, 35 anos, correu para procurar o menino. Leandro mergulhou cerca de três metros e encontrou o corpo de Taylon já sem vida.

Leandro acionou o Corpo de Bombeiros da cidade. No local, uma mãe estava reclamando do desaparecimento do filho Gabriel de 14 anos, os Bombeiros iniciaram buscas para encontrar o garoto. O Corpo do adolescente só foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13).

Os corpos dos meninos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paranaíba, onde aguardam o atendimento do médico legista.

Segundo informações, no início da tarde cerca de 15 crianças foram avistadas por uma senhora que foi ao local do acidente e alertou os mesmos que naquele local não poderiam brincar devido aos riscos que lá havia e que iria registrar (filmar), a cena e entregar para as autoridades responsáveis.

Confira o vídeo: