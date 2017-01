Irritados com o que chamaram de "falta de transparência" pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, aproximadamente 200 vendedores ambulantes fecharam a Avenida Gury Marques, em frente à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) pedindo mais justiça no sorteio de vagas destinada aos trabalhadores.

Segundo manifestantes, eles pedem um sorteio mais justo, já que algumas vagas estão sendo preenchida por pessoas que não faz parte da associação de vendedores. “Estamos querendo trabalhar. Tem pessoas que não conhecemos que está usando essas vagas para si próprio”, relatou um dos protestantes.

Firmes no objetivo de pedir mais justiça e transparência nas vagas aos ambulantes, os manifestantes deixarão o local após uma conversa com o prefeito. “Fomos informados que o prefeito estaria aqui para conversamos, até o momento não chegou. Vamos liberar a avenida após ele dar alguma posição que seja justa para todos”, afirmou um dos organizadores.

Agentes da Agetran estão na região organizando o trânsito, que segue paralisado nos dois sentidos da via. O protesto é pacifico e até o momento não foi informado sobre a dimensão do congestionamento, já que a avenida está sendo liberada no inervalo de 15 minutos.