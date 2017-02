Vídeo- exclusivo: antes morrer, adolescente violentado com jato de ar gravou vídeo

Tomado pelo sentimento de gratidão, antes de seu estado de saúde piorar e acabar morrendo, o adolescente de 17 anos Wesner Moreira da Silva gravou um vídeo agradecendo a todos que incluíram seu nome em suas orações e torciam para que ele se recuperasse logo e voltasse para casa.

No vídeo o menino faz questão de destacar que já está melhor e que em alguns dias deve voltar para casa, para junto de sua família, algo que ele mesmo destaca como “o mais importante”.

No meio de tanto agradecimento ele pede. “Continuem torcendo por mim, para eu sair daqui logo. Continuem me ajudando nessa batalha”.

O corpo do adolescente está sendo velado na casa da família no Bairro Jardim Santa Úrsula e será sepultado às 16 horas no Cemitério Park Monte Das Oliveiras, localizado na Avenida Guaicurus.

Veja o vídeo:

O caso

Ele foi internado as pressas no dia 3 de fevereiro após o patrão e um colega de trabalho fazerem uma “brincadeira” com uma mangueira de compressor de ar, que atingiu o ânus e acabou entrando ar no corpo do adolescente. Após ser levado para a Santa Casa da Capital, ele teve que ser submetido a uma cirurgia para retirada de 20 centímetros do intestino.

O caso chocou a Capital, já que os suspeitos Thiago Giovani Demarco Sena e Willian Larrea trabalhavam com o jovem no lava-jato. A situação que foi tratada por eles como uma brincadeira, virou caso de polícia e a família está bastante apreensiva.

O adolescente ficou onze dias internado na Santa Casa de Campo Grande, mas morreu na tarde de terça-feira (14). De acordo com a assessoria do hospital, a causa da morte foi choque hipovolêmico, que é a perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, seguido de uma parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo durante 45 minutos, mas o adolescente não resistiu.