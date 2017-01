Nas academias o assunto do momento é o homem que quebrou a coluna “em duas partes” fazer um levantamento de peso. O vídeo é de chamar a atenção. E o caso aconteceu em uma academia na China. No vídeo um homem estava levantando peso com uma barra, mas não suportou a pressão sobre o corpo. Resultado: ele acabou com a coluna partida em duas.

Apesar da gravidade da lesão, ele sobreviveu. E muita gente está repensando a “maromba”.

Veja o vídeo: