Duas adolescentes que se envolveram em uma briga na saída da Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, em fevereiro deste ano, fizeram as pazes por meio da equipe de facilitadoras do projeto Justiça Restaurativa na Escola.

No dia 21 de fevereiro uma adolescentes de 14 anos, agrediu sua colega de 12 anos, na saída da Escola. A rixa entre as duas já durava um ano e sempre existiu ameaças até o dia da agressão.

Em maio deste ano, o convívio pacífico entre as estudantes foi restaurado, segundo a coordenadora do projeto, Márcia Regina Soares Pereira, o trabalho com as adolescentes iniciaram no dia 9 de março e no dia 12 de maio conseguiram a conclusão.

Durante este período, as adolescentes contaram com o apoio, cada uma, de uma colega que auxiliava na reaproximação e também na manutenção do convívio pacífico no dia a dia na escola.

Na segunda-feira (29), a equipe de facilitadoras do projeto, apresentou para os alunos da Escola o resultado do trabalho desenvolvido pela equipe que superou o conflito entre as duas alunas.

O Projeto

O projeto que teve início em 2012 em duas escolas da Capital, e hoje atende 21 escolas estaduais e 5 municipais e busca por meio do diálogo das rodas de conversa e dos círculos de construção de paz, trabalhar os valores da justiça restaurativa e prevenir de forma pacífica os conflitos e a violência.

Conforme explica Márcia, o trabalho da Justiça Restaurativa nas Escolas busca “sensibilizar o corpo discente quanto às práticas pacíficas para resolução de conflitos escolares, utilizando-se do diálogo como ferramenta e os valores da justiça restaurativa: empatia, empoderamento, esperança, honestidade, humildade, interconexão, participação, percepção, respeito e responsabilidade; todos utilizados para resgatar a dignidade humana e disseminar a cultura da paz, promovendo um ambiente pacífico, onde pessoas que antes eram inimigas hoje convivem em harmonia”.

A Coordenadoria da Infância e da Juventude busca ainda a ampliação do projeto para as comarcas do interior do Estado. Um método totalmente alternativo, com técnicas e dinâmicas bem diferenciadas, mas cujos resultados têm contribuído sobretudo para diminuição dos casos de bullying e violência.

Veja o vídeo: