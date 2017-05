Vídeo: assaltante é preso após cortar dedos de mototaxista tentado degolá-lo

Esta era a terceira vítima do assaltane em menos de uma semana

A polícia prendeu na tarde desta sexta-feira (26) Diego Alves, 29 anos, após uma tentativa de assalto No Bairro Amabaí, na Capital. Usuário de drogas, em conversa com a reportagem do JD1 Notícias, o assaltante confessou que esta já era sua terceira vítima em menos de uma semana.

Diego contou que tem assaltado mototaxista para sustentar seu vício nas drogas e sempre age da mesma forma. Ele vai até o ponto onde o mototaxista está, solicita uma corrida e ao chegar no destino coloca uma faca no pescoço da vítima, rouba o dinheiro e foge na motocicleta. Indagado sobre o destino da moto Diego contou que abandona em qualquer lugar da cidade e fica apenas com o dinheiro.

A vítima desta tarde é Marcos Figueiredo, de 51 anos. Diego pediu que Marcos o levasse até o Bairro Amabaí e lá, com uma faca no pescoço do mototaxista, anunciou o assalto. Marcos, porém reagiu e o assaltante acabou cortando seus dedos.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, local onde a ocorrência foi registrada, a reportagem do JD1 também encontrou as outras vítimas de Diego. Sergio Luiz Carvalho, de 54 anos, é mototaxista há 20 e foi roubado na última segunda-feira (22) em sua primeira corrida do dia.

Ele contou que as 8h40 da manhã, no Centro o assaltante solicitou uma corrida para o Jardim Panorama. Chegando lá uma faca foi colocada em seu pescoço e Diego fugiu levando R$ 77 e a moto que até o momento não foi localizada. Sergio faz um apelo para que qualquer informação sobre sua moto seja passada para a polícia. A motocicleta é uma Titan Branca, Placa OOI 4767. À reportagem Diego disse que abandou a moto no Jardim Noroeste.

Outra vítima foi rendida na quarta-feira (24). Celso dos Santos Gonçalves, de 44, disse que Diego foi até o ponto onde fica e pediu uma corrida para o Jardim Noroeste. Já no bairro, o criminoso rendeu o motociclista, também com uma faca no pescoço, levando a moto, 150 reais e mais um celular. Essa moto foi recuperada às 15 horas do mesmo dia.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma, na forma tentada.

Veja o vídeo: