Vídeo: Assaltantes matam homem em roubo a conveniência

Moradores do bairro divulgaram vídeo com a ação dos bandidos

Um comerciante foi morto durante latrocínio nesta sexta-feira (25) em uma conveniência na rua Assunção, no bairro Rita Vieira em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, Fernando Alle dos Santos de 53 anos, foi morto após ser assaltado na conveniência. Os policiais encontraram a vítima com ferimento na barriga e sangramento com possível saída de massa encefálica.

Os bandidos levaram Fernando para o fundo do comércio e pediu que ele entregasse o que havia no caixa, neste momento moradores próximos ouviram cinco disparos.

A vítima foi socorrida pela ambulância do Samu mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais colheram imagens de segurança do local para investigação.

Moradores divulgaram via grupo de whatsapp, um vídeo do assalto, as imagens mostram dois bandidos abordando um comerciante, um deles apontando uma arma, um dos ladrões estava vestindo casaco e boné e o outro, casaco preto com capuz e bermuda. O vídeo está sendo divulgado para possível identificação dos autores.

O grupo de mensagens foi criado para a segurança dos moradores, comunicando o que ocorre de assalto, furto ou qualquer tipo de violência no bairro.

Confira o vídeo do roubo: