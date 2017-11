A delação do pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda foi o ponto de partida para a prisão do ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (PMDB) na Operação Papiros de Lama, quinta etapa da Lama Asfáltica, deflagrada nesta terça-feira (14), pela Polícia Federal. Ivanildo é apontado como operador de propinas e foi citado em outra delação, de executivos da JBS.

Em sua delação ele revelou detalhes envolvendos corrupções praticadas pelo ex-governador .

Veja a delação na íntegra.