Vídeo: Ato antirreformas reúne 5 mil pessoas no centro da Capital

A manifestação da Greve Geral contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB) começou na manhã desta sexta-feira (28), com cerca de cinco mil pessoas segundo a Polícia Militar.

Com carros de som, bandeiras e cartazes com dizeres contra a reforma da previdência, os manifestantes param o trânsito no cruzamento da rua 14 de julho com a avenida Afonso Pena.

A concentração da manifestação teve início por volta de 8h na Praça Ary Coelho, no centro da Capital. Ônibus com trabalhadores do interior estão chegando para a mobilização.

Nas ruas do centro, grande parte do comércio está funcionando normalmente, com a aproximação dos manifestantes algumas lojas estão com meia porta fechada, por motivo de segurança.

Confira o vídeo aqui: