Vídeo: Atriz que chamou MS de MT vira piada nacional

Postura de vice-govenadora Rose Modesto foi enaltecida no programa do SBT

Lembra da gafe da atriz Danielle Winittis que chamou nosso Estado de Mato Grosso ao vivo no MS TV (o nome já diz MS TV e não MT TV) e quando corrigida falou: “Ai, é que tem uma rixa”?

Pois é, a gafe não passou despercebida do grande público, e chegou ao cenário nacional no programa Fofocando do SBT. Ela ainda foi alvo dos colunistas Leão Lobo e Leo Dias. Leão brincou. “Geografia derruba mesmo”.

O programa ainda enalteceu a postura da vice-governadora Rose Modesto, que no sábado não deixou por menos. “Daniele, não existe rixa, o que existe são dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, escreveu a vice-governadora Rose Modesto.

É, umas aulinhas de geografia fariam muito bem...