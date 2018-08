Na manhã de domingo (19) um acidente que aconteceu nos boxes do Autódromo Internacional de Campo Grande, após uma batida envolvendo os pilotos Erick Mayrink, da Ligth Team, e Gabriel Lusquiños, da Motor Tec Competições,durante a realização da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Light (prova que de acesso à Stock Car), deixou três pessoas feridas.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Santa Casa, uma das vítimas, Joares dos Santos Ferreira, passou por cirurgia craniana para retirada de um edema cerebral, na Santa Casa da capital e permanece em coma induzido.

Maurício Massotti e Paulo Pegoraro, que também foram atingidos pelo carro, receberam atendimento no hospital e já foram liberados, voltando para o Rio Grande do Sul, onde residem. Paulo recebeu alta médica após passar por exames e ter o ombro imobilizado. Já Maurício, sofreu uma fratura na tíbia e deve passar por procedimento cirúrgico no RS.

O vídeo mostra o momento da batida que ocasionou o atropelamento das vítimas. Confira: