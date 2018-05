Vídeo: Bandidos invadem escola e furtam materiais de ensino

Uma escola foi invadida por ladrões na madrugada desta quinta-feira (17), no bairro Nova Lima em Campo Grande.

Em entrevista do JD1 Notícias à Priscila de Paula, de 36 anos, diretora da Escola Betânia, a instituição presta ensino de Educação Infantil e Fundamental I e nada parecido havia ocorrido até o momento. "É a primeira vez que a escola é roubada, por volta de 1h da madrugada os bandidos quebraram as câmeras de segurança da frente da escola e invadiram, levando muitos objetos que ainda não foram contabilizados", afirma.

A Escola Betânia fez uma publicação em rede social pedindo ajuda dos moradores próximos para identificação dos autores.

De acordo com o vídeo próximo dàs 4h os ladrões quebraram a cerca e pularam o muro. O alarme de segurança não disparou com a presença dos indivíduos.

As câmeras de seguranças do interior da escola registraram o momento que dois ladrões levaram diversos objetos da escola como datashow, notebooks, computadores, monitores, rádio e pendrive.

A Polícia Militar esteve no local, juntamente com a perícia da Polícia Civil para procedimentos cabíveis e investigação do caso.

Confira abaixo o vídeo da ação dos bandidos: