Vídeo: bandidos roubam fábrica de uniformes, rendem clientes e funcionários

Dois homens invadem fábrica de uniforme na tarde de terça-feira (31) em Dourados – e 228 km de Campo Grande e fazem funcionários reféns.

De acordo com o Dourados News, clientes e funcionários foram rendidos enquanto os criminosos se dirigiram ao caixa, uma pessoa entrou na fábrica durante o assalto e acabou na mira dos criminosos.

O site Dourados News teve acesso as imagens do circuito interno de TV, o vídeo mostra o momento em que os bandidos entram na fábrica e iniciam o crime. Eles chegam armados e rendem as pessoas e logo em seguida vão embora.

Até o momento ninguém foi preso, o caso é investigado pela polícia.

Vídeo: