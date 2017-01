Vídeo: BBB 17 terá advogado e militante da Capital

Gente! Para tudo. Pode até ser que você não goste de BBB, o famoso Big Brother Brasil, mas um rosto familiar aos campo-grandenses, em especial àqueles ligado a política e aos movimentos sociais, dará um motivo para acompanhar a “casa mais vigiada do Brasil”.

Ilmar Renato Fonseca, mais conhecido como Mamão. Militante das causas indígenas e sociais, Mamão está na edição de 2017. Após seu sumiço “estranho” dos grupos de WhatsApp e também do Facebook, eis que o “cabeludo e barbudo” apareceu na telinha da TV se apresentando como “divorciado, casado apenas com o filho” e que fala o que pensa.

Os amigos desconfiavam, mas talvez até por questões contratuais, ele é claro negava. E tudo gerou muita repercussão com o “anúncio” da sua presença na atração. “EU falo o que penso e falar o que pensa hoje nessa sociedade que esconde tudo, isso acaba me trazendo um pouco de problemas”, se apresenta ele que é divorciado, pai de um menino e tem 38 anos.

Entre os comentários, os amigos falam: “Essa cara é conhecida” ou “Mamão, explique-se”.

Ilmar Renato trabalhou como garçom na Assembleia Legislativa, se formou em Direito, é um dos petistas históricos do Estado, militante das causas indigenistas, tomou a frente de questões espinhosas na política sul-mato-grossense como o caso do ponto dos servidores da Assembleia e do processo que culminou na cassação do ex-prefeito Alcides Bernal, sempre defendendo o PT.

Veja o vídeo de apresentação: