Vídeo: bombas interrompem show sertanejo e ferem homem em Três Lagoas

Mais um caso com bomba foi registrado durante um show em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande. Na madrugada desta sexta-feira (16), uma bomba explodiu e deixou um jovem ferido durante o show da dupla Henrique e Juliano no Parque de Exposições.

Este foi o segundo caso registrado essa semana, o primeiro aconteceu durante o show da dupla Zé Neto e Cristiano na última quarta-feira (14), quando uma bomba foi arremessada no palco.

De acordo com a registro polícial, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal. Um jovem de 20 anos estava com ferimento no pé. O rapaz relatou que estava andando quando percebeu que uma pessoa havia arremessado uma bomba e que acabou pisando no artefato. A explosão causou um corte profundo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Zé Neto e Cristiano

Durante a apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano no Parque de Exposição de Três Lagoas, uma bomba foi arremessada no palco. O show foi interrompido. Irritados com a situação, os cantores afirmaram que a situação era inaceitável. “A gente vai embora se for ficar desse jeito, isso aqui machuca, e não tem respeito pelas pessoas”.

Veja o vídeo: