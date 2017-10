Vídeo: câmera de segurança flagra ladrão invadindo residência

Um ladrão foi flagrado por câmera de segurança invadindo uma residência na Capital. As imagens foram compartilhadas pela proprietária do imóvel que provavelmente não estava na hora do roubo.

Nas imagens, o criminoso chega em uma moto vermelha e sem tirar o capacete, passa alguns minutos observando a casa pelas brechas do portão. Ele vai até uma árvore ao lado e pega uma vara e usa para arrebentar aos fios da cerca elétrica.

Quando consegue arrebentar os fios, o ladrão coloca a moto embaixo da árvore, tira o capacete e entra na residência pulando a parte do muro onde arrebentou os fios.

A redação tentou contato com a dona da residência para saber o que o ladrão levou da residência, mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

A proprietária do imóvel postou as imagens nas redes sociais com a seguinte frase: “Foi em minha casa, no são Conrado, tô revoltada.” A publicação teve mais 600 reações, mais de mil compartilhamentos e comentários de indignação e apoio à vítima.

Veja o vídeo: