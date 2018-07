Um caminhão carregado com refrigerantes tombou na tarde desta quinta-feira (5), na BR-163, em frente ao Shopping Bosque dos Ipês.

O motorista que não teve a identidade revelada, reclamava de dores pelo corpo e foi atendido pela equipe da CCR MSVia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pista não precisou ser interditada, pois o caminhão tombou no gramado da rotatória.

Um leitor passou pelo local no momento do acidente e registrou. Confira as imagens: