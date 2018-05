Vídeo: Caminhoneiros protestam nas ruas da Capital contra alta do diesel

Na manhã desta terça-feira (22), caminhoneiros realizaram protesto no centro de Campo Grande indo da Avenida Duque de Caxias até a Avenida Afonso Pena.

A manifestação ocorreu por volta das 8h e envolveu cerca de 50 caminhões de guincho.

Com buzinaços nas ruas, os caminhoneiros percorreram diversas ruas da Capital, protestando contra a alta do Diesel, após a Petrobrás informar nesta segunda-feira (21) o aumento em todas as refinarias do país. O diesel subiu 0,97% e a gasolina com alta de 0,9%.

Confira abaixo o vídeo da manifestação: