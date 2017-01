O cantor Beto Barbosa foi preso e levado para uma delegacia nesta sexta-feira (27), após uma confusão em um supermercado na Praia de Iracema, em Fortaleza. O caso aconteceu por volta de 8h20.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência envolvendo o artista.

De acordo com a secretaria, o cantor se desentendeu com o segurança do supermercado. Os dois foram encaminhados para o 2º Distrito Policial (DP), no Bairro Aldeota, para esclarecimentos. Não foram repassadas mais informações sobre o caso.

O cantor foi encaminhado para realizar exames no Instituto Médico Legal.

O G1 tentou contato com a assessoria de imprensa do cantor. Inicialmente, o assessor negou que o cantor tivesse sido preso. Depois, informou que enviaria uma nota oficial sobre o caso.

A assessoria de imprensa do supermercado disse que está apurando o que houve e informou que também vai se pronunciar por meio de nota. Por telefone, o gerente do supermercado disse que não comentaria o assunto.

Beto Barbosa tem show agendado em Fortaleza neste sábado (28). A casa de shows confirmou que a apresentação do artista irá ocorrer normalmente.