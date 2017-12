Policiais do Batalhão do Choque foi acionada por um agente de polícia federal para rastrear drogas em um terreno baldio. O caso aconteceu na terça-feira (19) no bairro Lageado – região sul de Campo Grande, de acordo com a polícia, um cão farejador encontrou 96 kg de maconha abandonadas no local.

Conforme o registro policial, os policiais federais suspeitavam que no terreno havia droga e pela dificuldade em andar pelo local foi necessário a solicitação de um cão ferejador. Uma unidade do canil do BPChoque deslocou até a região e iniciaram os procedimentos de busca completa no perímetro com o cão Zulu.

Zulu localizou em um local de difícil acesso, um volume coberto por lona e folhagens onde o cão dava indicação positiva para drogas. Após a indicação do cão foi acionado os policiais federais para averiguar o que seria aquele volume.

Foi constatado que havia uma grande quantidade de tabletes de maconha. A droga foi apreendida e levada à sede da Polícia Federal para ser feito a perícia. Depois de realizado os exames de constatação, foi comprovado que era maconha e que o peso total da apreensão seria de 96.7kg, ninguém foi preso.





Veja o vídeo: