Em alguns locais, manifestantes descem do carro e interropem o trânsito

O trânsito nos altos da avenida Afonso Pena está parado no sentido Parque dos Poderes devido à manifestação em apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro.

Da rua Rio Grande do Sul, até o local da carreata. Em varios pontos manifestantes descem do carro e interrompem o trânsito. Além disso, o movimento de grupos de jovens que normalmente se aglomeram na avenida, misturam-se com os manifestantes.

Curiosamente o trânsito na carreata propriamente dita, está andando lentamente, ao contrário do lado contrário, onde sem qualquer organização, motoristas param seus carros, descem e com isso a Afonso Pena sentido Parque dos Poderes, está parada desde a rua Rio Grande do Sul.

O trajeto da carreata seguirá pela avenida Afonso Pena, rua Bahia e avenida Mato Grosso.

Vídeo: Carreata pró-Bolsonaro para trânsito na Afonso Pena from Jd1 Notícias on Vimeo.