Vídeo: Carrinho de pipoca pega fogo e alerta para cuidados com vazamento de gás

O vazamento de dois botijões de gás incendiou um carrinho de pipoca na tarde desta segunda-feira (24), na avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. O carrinho do pipoqueiro, que trabalha no mesmo ponto há 10 anos, ficou destruído. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiro foi acionado para conter as chamas.

A situação chamou a atenção para precauções de vazamento de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, de janeiro até hoje foram registrados 39 vazamentos de gás em Mato Grosso Sul. Só em Campo Grande e região foram registrados 20 boletins de ocorrência de vazamento de gás.

O coronel do Corpo de Bombeiros, Robinson Aparecido Moreira, destaca que acidentes com vazamento de gás são comuns e a principal causa é a falta de atenção das pessoas com medidas de segurança.

“Para prevenir vazamento de gás é preciso ter atenção com medidas de seguranças básicas como verificar se ao ligar o forno o fogo acendeu, verificar se o gás está desligado antes de sair de casa. Quando ficar fora por mais tempo desligar a válvula do gás”, explica Robinson.

Outra medida importante é fazer a manutenção da mangueira do gás. “A mangueira precisa ser trocada periodicamente porque ela vai ressecando. Muitas vezes as pessoas esquecem disso e não trocam a mangueira”, ressalta.

O coronel ainda alerta a população para evitar as famosas “gambiarras”. Robinson conta que é comum encontrar arames sendo usamos nas mangueiras de gás. Outra medida para de segurança é evitar comprar botijões de gás em lugares clandestinos.

Confira o vídeo aqui