“Foi um susto, o extintor me ajudou muito", disse dono do carrro



O proprietário de um Chevrolet/Celta, Jewer Davidson da Silva Santos, de 22 anos, consegue apagar princípio de incêndio e salva seu veículo. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (12) na Avenida Rui Barbosa esquina com rua José Santiago – centro de Campo Grande.

Conforme Davidson, ele havia colocado pneus novos no carro e estava levando o veículo para fazer o alinhamento quando o motor do carro começou a sair fumaça. Ele saiu do automóvel e pegou o extintor e, antes que a equipe do Corpo de Bombeiros chegasse, conseguiu controlar as chamas.

“Foi um susto, o extintor me ajudou muito. Ainda bem que o equipamento estava funcionando”, disse aliviado o dono do carro.

Conforme os militares do Corpo de Bombeiros, a causa do fogo deve ter iniciado devido a problemas na parte elétrica do carro. Ainda de acordo com os militares, quando a equipe chegou o fogo já estava extinto e ninguém se feriu.

