Vídeo: carro tomba em cruzamento da Brilhante com a Ernesto Geisel

Uma mulher e duas crianças saíram ilesas após o veículo que estavam tombar na noite desta quinta-feira (19) no cruzamento da Rua Brilhante com a Avenida Ernesto Geisel.

De acordo com informações condutora do veículo teria saído do Shopping Norte Sul e retornaria para seguir sentido Bairro Guanandi. Porém, quando se preparava para retornar tocou na guia e tombou.

A mulher estava com duas crianças, mas ninguém se feriu. O trânsito ficou interrompido no momento do acidente, mas a via já foi liberada.